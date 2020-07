„Byla jsem tu už od pátku a moc se mi tu líbilo. Bylo to skvělé, nic mimořádného se nestalo,“ zhodnotila včera odpoledne před odjezdem domů do Lysé nad Labem Helena Petrová, účastnice sešlosti.

Těm druhým, kteří si o víkendu chtěli odpočinout po práci, se samozřejmě hlasitá rytmická produkce vůbec nelíbila. Proto bude mít téměř jistě tato akce svoji dohru. Pro všechny místní v širokém okolí to bylo velmi nemilé překvapení a poškozování jejich práv. Za svou obec, která je jen kilometr daleko, to jasně vyjádřila starostka Smilkova Dagmar Čermochová.

„Technoparty se nekonala s naším souhlasem. Nechtěli jsme ji tu, ale nikdo se nás neptal,“ uvedla s tím, že nicneříkající hluk doprovázaly i další nepříjemné průvodní jevy, jako bylo například potulování cizích lidí, kteří, jak se starostka vyjádřila, „zrovna nevypadají, že jsou v pohodě.“ Starostka navíc zmínila také obavu ze šíření covidu-19.

Podle Dany Šalamunové, mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice zatím žádný výskyt této nové zdravotní hrozby nebyl v souvislosti s technoparty zaznamenán. „Z hlediska mimořádného opatření nebyla tato venkovní akce zakázána, protože se jí zúčastnilo méně než tisíc lidí,“ potvrdila mluvčí KHS.

Jen na doporučení hygieniků ale mohli pořadatelé vybavit sociálních zařízení dezinfekčními prostředky a samotní účastníci se krýt rouškami. I rozestupy mezi lidmi čekajícími na občerstvení byly jen doporučené. „Podle informací, které jsme dostávali od Policie ČR byla nařízení Ministerstva zdravotnictví, co se týká počtu návštěvníků, splněna,“ konstatovala mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Současně připomněla, že riziko přenosu covidu-19 je u venkovních akcí menší, ale nikoliv nulové. Proto podle ní nelze vyloučit, že se někdo s koronavirem, který by se jím nakazil na technoparty u Hlaváčkovy Lhoty, za několik dnů objeví. Také proto, že se na pole k Hlaváčkově Lhotě sjelo podle prvotních odhadů až dva tisíce lidí. Upřesnění policistů pak doložilo, že jich bylo kolem čtyř stovek. V okolí parkovala asi stovka jejich aut.

„V důsledku hlučné hudební produkce policisté v noci na pondělí přijali celkem šestnáct oznámení,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková s tím že policisté zkontrolovali také 86 osob a osmašedesát řidičů motorových vozidel. „Dechových zkoušek bylo provedeno sedmdesát a pět řidičů bylo pod vlivem alkoholu. Testů na omamné a psychotropní látky bylo uskutečněno jednadvacet a pět z nich bylo pozitivních,“ doplnila policejní mluvčí.

To jsou ale jen technické údaje. To, co ve statistických údajích uvedeno není, je utrpení lidí v širokém okolí Hlaváčkovy Lhoty a jejich nemožnost si kvalitně po týdenní práci odpočinout. Tato oblast patří pod správu Obce s rozšířenou působností Votice. Jejich starosta Jiří Slavík přiznal, že hluk z hudební produkce u nádraží v Beztahově, místní části Votic, neslyšel. Ale kolegyně, která byla na návštěvě u bratra v Hlohově u Zvěstova, tedy zhruba 15 kilometrů, hluk zaznamenala.

„Vzhledem k tomu, že akce probíhala na území jiné obce, nemůžeme s tím nic dělat. Doslechl jsem se však, že se technoparty konala i na pozemcích, které patří někomu jinému a pořadatelé neměli jeho svolení,“ zmínil votický starosta. „Pokud bych to musel řešit, poukázal bych na to, že je k akci využíván i majetek, který k tomu původně nebyl určený.“

Votický starosta potvrdil také, že by v takovém případě by předpokládal, že by měla zakročit policie a nepovoleně zabraný pozemek vyklidit od nezvaných návštěvníků. „Podívejte se na to, co tu po nich zůstalo. Naší vládě už nevěřím ani slovo. Platím řádně daně a neochrání mě ani před hlukem, natož před koronavirem,“ postěžoval si včera muž pozorující ze silnice dozvuky víkendové technoparaty. Jméno uvést nechtěl.

O nepořádku a nutnosti uklidit po sobě hovořil také votický starosta. „Malá obec Ješetice bude mít s úklidem zásadní problém,“ míní Jiří Slavík. I když pořadatelé akce, které se zúčastnilo půl na půl Čechů a cizinců, včera uklízeli, škody, které vznikly na porostech, odstranit nemohli. Jak starosta Votic poznamenal, měli by proti takovým akcím zakročit zákonodárci.

„Vydání obecně závazné vyhlášky může pomoci, ale smysl to nemá. Obecně by taková situace měla být řešena normou platnou v celém státě. Přesunout takovou akci k sousedům, protože u nás její konání nedovolíme, není řešením,“ dodal Jiří Slavík.