Špatná volba s omluvou. Dvojice mužů přepadla a okradla nesprávného člověka

/VIDEO/ Hodně bizarní skutek vyšetřují benešovští policisté. Došlo k němu už během května v Benešově. Tehdy si dva pachatelé loupežného přepadení vybrali k obrání nesprávného člověka. Za loupež jim teď hrozí až deset let vězení. A nic jim nepomůže ani to, co učinili následující den po loupeži.

Policisté pátrají po totožnosti dvou mužů z kamerového záznamu, kteří měli v noci přepadnout a okrást muže z Benešova. | Foto: Policie ČR