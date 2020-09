Server Česká justice k tomu uvedl, že se jedná o Milana Závurku z Okresního soudu v Kutné Hoře. O soudce, který se dlouhodobě věnuje (či v případě, že jsou informace pravdivé, patrně spíše věnoval) civilním sporům.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej potvrdil pouze to, že mezi obviněnými figuruje soudce okresního soudu; bez bližšího upřesnění.

„Jeho díl jednání měl spočívat v poskytnutí pomoci hlavnímu pachateli tím, že pod hlavičkou soudu měl vydávat nepravdivá potvrzení svědčící o existenci majetku hlavního pachatele, ze kterého měly být v budoucnu uhrazeny pohledávky poškozených, kteří i na základě těchto potvrzení byli ochotni půjčovat hlavnímu pachateli finanční částky v řádech statisíců korun s mylnou vidinou návratnosti jejich vložených prostředků,“ shrnul Ibehej dosavadní poznatky, které lze k případu zveřejnit. Jinými slovy: soudce je podezřelý, že autoritou svou i svého úřadu měl krýt a usnadňovat podvodné jednání jiné osoby. Ta od 9. září pobývá ve vazbě.

Všichni podezřelí jsou podle Ibehejových slov stíháni pro zločin podvodu. „Obviněný soudce je v této souvislosti dále stíhán pro zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby,“ doplnil mluvčí NCOZ. Právě vzhledem k tomu soudci v případě prokázání trestné činnosti a odsouzení trestním senátem hrozí nejvyšší sazba – v rozpětí od tří do deseti let pobytu za mřížemi. Zbývajícím dvěma podezřelým – včetně údajného hlavního aktéra – hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

Sdílnější k tomu, o kterého soudce (či justiční pracoviště) se jedná, nebylo ani ministerstvo spravedlnosti. Jeho mluvčí Vladimír Řepka pouze potvrdil, že resort se o věc intenzivně zajímá a s kriminalisty je v kontaktu. A vzhledem k tomu, z čeho policie dotyčného viní, nevylučuje, že ho ministryně Marie Benešová (za ANO) dočasně zprostí výkonu funkce.