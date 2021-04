Slídí někdo kolem dětí? To policie zatím neví, rodiče ale varuje

Není prokázáno, že by došlo ke spáchání trestné činnosti – a vlastně ani není jasné, co přesně se odehrálo. Či co se mělo stát. Policisté z Říčan na Praze-východ se nicméně obracejí na rodiče s varováním: v oblasti se objevily informace o nevhodném chování dospělého muže vůči dětem. Prý je oslovuje – a s velkou vehemencí láká do svého auta.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora