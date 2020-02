'Sjetého' řidiče čapli policisté v Benešově

O tom, jak důležité je myslet na to, co právě děláte a jak nebezpečné je to dělat ve změněném vědomí, by mohli mluvit odborníci. Lékaři, psychologové i policisté, ale také laici, kteří měli tu smůlu, že se stali obětí dopravní nehody způsobené opilým nebo zfetovaným řidičem. Právě tohle si bezpochyby neuvědomuje sedmatřicetiletý muž, kterého při řízení auta v ne zcela střízlivém stavu, znovu načapali policisté.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vít Černý