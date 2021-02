Když se na počátku srpna objevil ve většině médií i na sociálních sítích dojemný příběh tří osiřelých chlapců, málokdo k jejich osudu zůstal lhostejný. Nezletilí bratři se tři měsíce od smrti svých rodičů při autonehodě, o sebe starali sami až do chvíle, kdy byl nejstarší z nich přistižen při krádeži jídla.

V tu chvíli do příběhu vstoupila žena, která vše zveřejnila na Facebooku a pro děti založila sbírku. Uvedla číslo účtu, kam lidé mohli posílat peníze a byla to trefa do černého. Během dvou dnů se na kontě sešlo více než milion tři sta tisíc korun.

Peníze se dárcům vrátily

„Kriminalisté se případem začali zabývat okamžitě poté, co jsme obdrželi první dotaz týkající se této sbírky a údajné dopravní nehody. Na základě prošetřování věci kriminalisté zjistili, že si všechny informace uvedené v článku žena vymyslela, aby vzbudila vlnu solidarity a touhu pomoci nezaopatřeným dětem,“ řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

„Kriminalisté osmačtyřicetileté ženě sdělili podezření z trestného činu podvodu, za což jí z důvodu vysoké škody hrozí trest odnětí svobody v délce až osmi let,“ dodala policejní mluvčí.

Ačkoli byl vzhledem k podezření z podvodu účet založený podezřelou okamžitě zablokován, stihlo na něj přispět bezmála třináct set lidí více jak milionem korun. Z důvodu urychlení vrácení všech finančních prostředků byla zřízena oddělením prevence pražské policie telefonní linka, na kterou se přihlásilo několik stovek poškozených. Díky tomu bylo velmi urychleno vrácení finančních prostředků zpět poškozeným.