Sázavského vykradače aut možná někdo viděl

Kuřáka s bradkou, jemuž je přibližně pětačtyřicet let a má krátce střižené černé vlasy. Právě takového muže se střední postavou hledají policisté od začátku prvního prázdninového měsíce. „Popisovaný muž se vloupal v sázavské Nádražní ulice do zaparkovaného vozidla Fiat Seicento, a to v období od soboty 29. června do pondělí 1. července,“ uvedla nyní ve zprávě určené veřejnosti mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková s tím, že po pachateli policisté intenzivně pátrají, ale prozatím bez kladného poznatku.

Kamerový záznam zachytil muže podezřelého z vloupání do auta. | Foto: PČR Benešov

Vozidlo majitel odstavil v uvedené ulici za jedním z tamních restauračních zařízení. Automobil má oranžovo-šedou barvu. „Dosud neznámý pachatel využil příležitosti a do výše popsaného auta se vloupal. V této souvislosti muže zachytila bezpečnostní kamera a je tak na jejích záznamech," sdělila policejní mluvčí. I když od skutku uběhla už poměrně dlouhá doba, přesto policisté věří, že by se přece jen mohl najít svědek, který by je přivedl na stopu vykradače aut. „Proto se obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci. Jakékoliv informace, které by mohly přispět ke ztotožnění muže nebo k objasnění případu, přijmou policisté na telefonních číslech: 974 871 730, 735 785 555, anebo na lince tísňového volání 158," dodala Veronika Čermáková.

Autor: Zdeněk Kellner