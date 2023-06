Hned pět budov v obci Rataje u Vlašimi mělo v neděli 18. června v noci nezvané hosty. Dva zloději se ale ze své kořisti dlouho netěšili. Nyní jim hrozí vězení.

Vloupání do cizího objektu. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

K celé události došlo 18. června v době od 2.30 do 5.30 hodin ráno v obci Rataje u Vlašimi. Právě zde měli dva muži ve věku 40 a 42 let „navštívit" pět objektů a něco si z nich i odnést. „Převážně ze stodol a skladovacích prostor měli odcizit čerpadlo, kabely, elektrickou pilu a různé nářadí, vše v celkové hodnotě do 30 tisíc korun,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Na místo po oznámení vyjeli vlašimští policisté a kriminalistický technik, který všechny objekty po krádeži ohledal. Vyšetřování bylo rychlé. Policisté totiž zpozorovali dva muže, kteří leželi v nedalekém poli. „Poté, co je zkontrolovali, zjistili, že oba již mají poměrně bohatou trestní minulost, proto je konfrontovali i s tímto případem. Jeden z mužů začal s policisty spolupracovat a doznal se,“ podotkla mluvčí.

Oba muži nyní čelí podezření ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Kradené věci se posléze vrátily, kam patří. Nenechavci si totiž svou kořist dali do vozíku a schovali v poli. Zde je následně objevil jeden z okradených. „Zavolal proto znovu policisty. Ti věci zajistili a následně vrátili jejich majitelům.