„Rozsáhlá policejní akce se odehrála v polovině prosince na Vlašimsku,“ připomněla mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková.

Kriminalisté zásah realizovali po operativním šetření a zadokumentování získaných informací. V jejich hledáčku při tom uvízli dva drogoví dealeři. Po jejich zadržení probíhala domovní prohlídka, při které kriminalisté zajistili omamné a psychotropní látky, zejména marihuanu, pervitin, ketamin a extázi.

„Kromě toho také více než 250 kusů ostrých nábojů různých typů a ráží a signální náboj,“ doplnila mluvčí s tím, že hlavním aktérem případu je třiatřicetiletý muž. Ten na Vlašimsku prodával nebo zprostředkovával prodej drog koncovým uživatelům. Fet obstarával v Praze i na Benešovsku. Jeho část také sám spotřebovával. „Muž se na poli drogové kriminality pohybuje už několik let a za to byl už také pravomocně odsouzen,“ sdělila Veronika Čermáková.

Druhou obviněnou osobou je dvacetiletá žena. I ona na Vlašimsku drogy přeprodávala a také je sama užívala. Podle mluvčí kriminalisté oba zadržené obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchané samostatně a spáchané také ve spolupachatelství.

„Muž byl navíc obviněn i ze spáchání přečinu nedovolené ozbrojování. V případě uznání viny před soudem hrozí ženě jeden rok až pět let vězení. Třiatřicetiletému muži pak až deset let. To proto, že byl za drogovou trestnou činnost v minulosti již odsouzen. Obviněný muž je stíhaný vazebně,“ dodala policejní mluvčí.