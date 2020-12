K tomu, aby se zpovídal z dvojnásobného mordu, byl ostatně jen krůček. Téměř zázrakem a díky nasazení zdravotníků to nakonec dopadlo tak, že nezemřely obě napadené ženy. Verdikt by vazebně stíhanému obžalovanému mohla předsedkyně senátu Iva Říhová „nadělit“ prakticky pod stromeček: s ukončením hlavního líčení vynesením verdiktu počítá v úterý 22. prosince.

Důkazy jsou jasné. I obžalovanému

To, že 4. července kolem půl desáté večer v kutnohorském domě zasadil 25 ran nožem o pět let starší přítelkyni a usmrtil její matku, Jakub T. v jednací síni nepopřel. Připouští, že podle toho, co napsali kriminalisté do spisu, se zdá být zřejmé, že pachatelem byl on.

Vinu tudíž přiznává – s tím, že zajištěné stopy nasvědčují tomu, že asi opravdu zabíjel. Souhlasí tudíž i s požadavkem na náhradu škody. Současně však k okolnostem krvavého skutku neuvedl žádné bližší okolnosti: prý si nepamatuje na víc než jen na začátek konfliktu. Tvrdí, že si vzpomíná, jak ho partnerka napadla – dál už si však nevybavuje vůbec nic.

Policejní vyšetřování, jehož závěry shrnul v obžalobě státní zástupce Martin Suska, dospělo k závěru, že po slovní rozepři během první prázdninové soboty Jakub T. začal na partnerku útočit nožem. Pak se s kudlou v ruce vrhl i na její matku. Třiašedesátiletou ženu bodl šestkrát; včetně smrtelné rány do srdce.

Mladší z žen, jež utrpěla mnohočetná bodná a řezná poranění, převezli záchranáři do Oblastní nemocnice Kolín. Pachatel z místa činu zmizel, nicméně již v neděli dopoledne policisté podezřelého Jakuba T. zadrželi v městysu Nové Dvory nedaleko Kutné Hory.

Dokazování viny není potřeba

Vzhledem k opakovaným prohlášením prohlášení souzeného muže, že svůj podíl na vražedném jednání nezpochybňuje a bez výhrad souhlasí s tím, jak skutek a jeho podíl na něm popisuje obžaloba, trestní senát ve středu upustil od dalšího dokazování k okolnostem činu. Potřebné tak nejsou ani výpovědi svědků; prohlášení viny (doprovázené i souhlasem s léčením ze závislosti na alkoholu a drogách) postačuje.

Před vynesením rozsudku ale trestní senát ještě chce vyslechnout znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie. Ti se již nebudou vyjadřovat k okolnostem důležitým pro rozhodnutí o vině, ale k souvislostem podstatným pro určení výše trestu.