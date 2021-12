Zatímco svědci z jejího okolí naznačují, že pachatel neunesl, že se s ním dlouhodobě týraná žena chtěla rozvést, obžalovaný trvá na tom, že své ženě neublížil ani neubližoval. Možným vysvětlením jejího zranění by prý mohl být pád v opilosti v koupelně. To však je podle znalců nesmysl. Nebo prý na ni mohl něco zkoušet její známý z dřívějška, který přišel na návštěvu – a „ohnal se“, když ona nebyla svolná. Co se skutečně stalo, souzený muž podle vlastních slov neví: prý v opilosti usnul.

Ženu na ubytovně v Suchdole někdo umlátil. Já to neudělal, hájí se manžel

Dvojice podle jeho výpovědi přes den na procházkách s kočárkem popíjela pivo; hodně piva. Pak měl přijít návštěvník a pila se jím darovaná whisky. Co se dělo pak, obžalovaný říci nedokáže, jak alespoň tvrdí. Opakovaně vypověděl, že si šel lehnout, protože se mu motala hlava. Trvá na tom, že ho až nad ránem probudilo miminko dožadující se mléka. Pak našel manželku ležící v koupelně. Sanitku jí ale zavolal až se zpožděním. Prý se bál, aby zdravotníci nekontaktovali sociálku, která by jim syna odebrala, a tak nejprve pozval souseda. Ten mu měl poradit, ať ji nechá odpočinout, protože jen vyspává opici. Vlastně jeho odhad nebyl „mimo“: podle závěrů pitvy měla oběť v krvi kolem 3,5 promile alkoholu.

V pondělí vypovídal v jednací síni otec zemřelé, podle něhož dceru manžel bil, a to často; i v přítomnosti její dcery (toto dítě jí, jak vyplynulo ze svědeckých výpovědí, úřady odebraly). Obžalovaného, s nímž pak měla syna, poznala v době, když ještě žila s jiným mužem; výrazně starším přítelem. Ten však začal jezdit pracovat to Německa, aby vydělal peníze, a žena dala přednost mladšímu partnerovi. Byť, jak táta tvrdí, šlo o násilníka. Naopak obžalovaný napadání popírá. Mimo jiné soudu zdůraznil, že pro ni byl ochoten udělat cokoli: třeba se i přestěhoval, když byla na protialkoholním léčení, aby jí mohl být nablízku. A ošklivý byl podle vlastního tvrzení jen tehdy, když jí prohledával kabelku, aby se přesvědčil, že v ní neukrývá placatici s tvrdým alkoholem. Pivo podle jeho vyjádření nevadilo – stejně jako nebyl problém, když si vyrazili užít na technopárty. Tak alespoň hovoří souzený muž. Svědci nabízejí obraz odlišný, nicméně obraz různic, hádek i vzájemného napadání se rýsuje poměrně jasně. „Měli doma Itálii,“ uvedla v roli svědkyně kamarádka zesnulé.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechem svědků a znalců v příštím roce. Předsedkyně trestního senátu Alexandra Chrdleová nařídila další termíny jednání na 17. a 19. ledna.

Co říká obžaloba na adresu obžalovaného

- Opakovaně a v nezjištěném počtu případů úmyslně a velkou silou udeřil přesněji nezjištěným způsobem, hranou tupého předmětu v kombinaci s údery pěstí, do obličejové i vlasové části hlavy, tedy na pravou i levou stranu čela, dále na ústa, bradu, pravou a levou spánkovou krajinu a týlní krajinu poškozené, případně jí úmyslně a velkou silou tloukl hlavou o pevnou překážku.

- Způsobil poškozená tržně zhmožděnou ránu v týlní krajině hlavy pronikající hluboko do podkoží až k týlní kosti, dále tržně zhmožděnou ránu v místě levého obočí dlouhou 1,5 centimetru, tržně zhmožděnou ránu na dolní straně brady dlouhou 2,8 centimetru pronikající hluboko do podkoží až místy k dolní čelisti, tržně zhmožděnou ránu na dolní straně brady dlouhou 1,6 centimetru pronikající hluboko do podkoží, trhlinu sliznice ústní předsíně nad prvním zubem vlevo nahoře, otok podkoží a podkožní krevní výron v horní části levé týlní krajiny, otok podkoží v horní části pravé týlní krajiny, kožní oděrku v zadní části levé temenní krajiny, otok podkoží v zadní části pravé spánkové krajiny, podkožní krevní výron v pravé čelní krajině, kožní oděrku v pravé čelní krajině, kožní oděrky v okolí levého obočí, podkožní krevní výron v přední části levé spánkové krajiny, krevní výron na horní části levého ušního boltce, dvě kožní oděrky v přední části levé spánkové krajiny, drobné kožní oděrky na horním rtu vpravo a drobné krevní výrony ve sliznici ústní předsíně.

- Takovým útokem jí vedle popsaných ran a trhliny v úponu sleziny s krvácením do dutiny břišní způsobil především úrazový otok mozku při mnohočetném tupém násilí působícím na obličejovou a vlasovou část hlavy s krvácením pod tvrdou plenu mozkovou, pod omozečnice a do mozkových komor, s pohmožděním mozkového kmene, což bylo příčinou úmrtí poškozené, k němuž došlo ve 4.40 hodin dne 25. 6. 2021.



Zdroj: státní zástupce Martin Suska