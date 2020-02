Přes papíry v 'čistírně' znovu pil a také jezdil

Už jen zhruba dva měsíce zbývaly třiadvacetiletému muži k tomu, aby beze zbytku naplnil zákaz řízení motorových vozidel. Jenže nařízení úřadů nevydržel a znovu sedl za volant. „Řidič jel brzy ráno v pondělí 24. února ze Všechlap do Divišova. Tam v levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízda povaze a stavu vozovky a po smyku havaroval do příkopu, kde čelně narazil do stromu. Při tom se lehce zranil,“ popsala událost mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák