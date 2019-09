Dvojnásobný neúspěch postihl zloděje, který se pokusil vykrást auto v Úvalech na Praze-východ. Nejprve ho přímo při činu dopadl majitel – a když se mu 38letý muž snažil utéct, pomoc náhodou hledal zrovna u policisty. Tak v pátek 20. září policejní preventistka Eva Hašlová shrnula scény, které se na Riegerově ulici v Úvalech odehrávaly v úterý 10. září za bílého dne; kolem půl čtvrté odpoledne. „Pachatel sám skočil do vozidla k policistovi,“ uvedla Hašlová.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na počátku bylo pootevřené okénko zaparkovaného osobního auta, které zlákalo kolemjdoucího muže. Dotyčný jím vytáhl peněženku a mobilní telefon. Načapal ho však majitel – a věc hned začal rázně řešit. Místo slov přešel rovnou k činům. Kradoucího chlápka povalil na zem a snažil se ho zadržet do příjezdu přivolaných policistů. Držel ho – avšak neudržel. „Podezřelý muž se vymanil a chtěl z místa utéct. Na útěku skočil do civilního vozidla a žádal po řidiči, aby z místa rychle ujel. To však netušil, že řidičem v civilu je policista z obvodního oddělení v Úvalech,“ přiblížila Hašlová, jak padly uprchlíkovy naděje a spadla klec. Vzápětí se na místě objevila i policejní hlídka, která vyrazila za unikajícím pachatelem.