Na vinotéku zaútočil pachatel loni také 20. října. Tehdy do Neveklova dokonce spěchala jednotka Hasičského záchranného sboru Benešov. Na dveře obchodu pachatel nalil silně zapáchající tekutinou, nejspíš kyselinu máselnou. Ta je obsažena ve žluklém másle, parmezánu, zvratcích nebo potu a má nepříjemný zápach a ostrou chuť se sladkým „ocasem“.

Do Pražské ulice se vrátil znovu ve středu 23. září. Další video poskytnuté Policií ČR doložilo, že se muži napoprvé plameny nepodařilo oživit. Zapálená sirka hozená na kapalinu uhasla. Když se žhář sklonil až ke kaluži hořlaviny, oheň se i s tlumeným výbuchem prudce vzňal a muž tak tak uskočil.

Pachatel, jehož motivem byl nejspíš neopětovaný cit, zaútočil opakovaně desetkrát. Za to mu hrozí i dva roky za mřížemi. Muže charakterizoval takzvaný modus operandi, tedy prakticky stejný „rukopis“ páchání činu. „K útokům docházelo ve večerních a nočních hodinách. Vždy se jednalo o útok na výlohu s rozbitím skla, posprejováním nebo politím barvou,“ popsala mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.