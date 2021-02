Potvrdila rovněž, že dva z podezřelých si z prodejních regálů drogistickým zbožím vzali a samozřejmě nezaplatili téměř 70 kusů zubních past, více než třicet zubních kartáčků. „Další muž měl odcizit více než třicet kusů konzerv tuňáka a poslední z podezřelých vzal obchodníkovi téměř čtyřicet bonboniér,“ připomněla mluvčí.

Při krádeži muži použili známý trik a zboží si uložili pod své oblečení. Poté z prodejny v poklidu zamířili na ulici. Při krádeži ale zloděje zaznamenal kamerový systém prodejny, takže policisté mají dokument jejich protizákonného chování.

Zdroj: Youtube

Identifikaci ale zhoršují nařízená hygienická opatření proti šíření covidu-19. Část obličeje pachatelů proto zakrývají roušky. Také z tohoto důvodu se policistům dosud nepodařilo pachatele vypátrat, a tak se nyní obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc spočívají ve zveřejnění fotografií a popisu pachatelů.

„Všichni čtyři jsou nyní podezřelí ze spáchání přečinu krádeže. Vzhledem k tomu, že se krádeže měli dopustit za situace, v rámci které byl usnesením vlády na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru, hrozí jim tak podle trestního zákoníku, v případě uznání viny před soudem, trest odnětí svobody až na osm let,“ dodala mluvčí s tím, že poznatky k osobám mají lidé sdělit na čísla 974 871 750 nebo 735 785 869.

Podezřelý č. 1 – Jde o muže zdánlivého stáří 40 let. Na hlavě má krátce střižené hnědé vlasy, specificky vyholené kolem uší. Oblečen je do tmavě modré mikiny, která má dlouhé šedivé rukávy. Na nohou má tmavé kalhoty a obut je do černých sportovních bot s bílou podrážku. Přes rameno nese hnědou brašnu. Na pravé ruce má hodinky s hnědým koženým páskem.



Podezřelý č. 2 – Muž ve věku kolem 35ti let. Má krátké tmavé vlasy. Na sobě má černou bundu, pod kterou má šedou mikinu nebo tričko. Na nohou má tmavě modré džíny. Kolem krku má volně šedou šálu.



Podezřelý č. 3 – Jedná se o muže zdánlivého stáří 35 let. Na hlavě má krátké hnědé vlasy. Oblečen je do černé bundy a modrých džínů. Přes rameno má tvou brašnu.



Podezřelý č. 4 – Jedná se o holohlavého muže ve věku kolem 40 až 45 let. Na sobě má zelenou bundu a tmavé kalhoty. Obut je do hnědých bot. Přes rameno nese světlou tašku.



Zdroj: Policie ČR