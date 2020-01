Závažný trestný čin, k němuž došlo v noci na úterý v Brandýse nad Labem na Praze-východ, prověřují kriminalisté územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. Podrobnosti k tomu, co se nedaleko Labe oddělujícího Brandýs od Staré Boleslavi odehrálo, zatím policie nezveřejnila – nicméně její detektivové by uvítali, kdyby jim vše, čeho si všimli, dopodrobna osvětlili případní svědci. Žádají veřejnost o pomoc.

Kriminalisté by rádi hovořili s každým, kdo v úterý 21. ledna projížděl nebo procházel Martinovskou ulicí v Brandýse nad Labem. Konkrétně jde o dobu mezi druhou hodinou v noci a sedmou ranní, upřesnila policistka Eva Hašlová. „Kriminalistům by v šetření pomohly i záznamy z nahrávacího zařízení ve vozidlech,“ upozornila, že i když si projíždějící řidiči třeba nevybavují, že by zpozorovali něco mimořádného, pro vyšetřovací tým mohou být pravým pokladem obrázky z jejich autokamer.