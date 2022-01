Pomůže záznam kamer na benzince objasnit podpálení auta?

Žháře, který úmyslně zapálil dodávku ve variantě malého náklaďáčku, hledají už čtvrt roku kriminalisté z Prahy-venkov: Západ. Nyní v souvislosti s tímto případem zveřejnili záznam záběrů kamer na benzinové pumpě v Mníšku pod Brdy. Je na nich zachycen muž, který si z čerpací stanice odnáší hořlavinu načepovanou do láhve. Policejní detektivové by se ho rádi zeptali, zda nezná někoho, kdo si k poničenému autu přinesl hořlavinu. Nevědí ale, kde ho hledat, a tak žádají občany o pomoc při pátrání. „Muž na videozáznamu by nám mohl pomoci s objasněním případu. Poznáváte ho?“ obrací se k veřejnosti policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podpálení auta. | Foto: Policie ČR