Incident se stal ve čtvrtek kolem půl jedné v noci. „Sedmadvacetiletý cizinec po prodavači požadoval cigarety, ale neměl na zaplacení. Když zjistil, že zboží nedostane, měl sáhnout pod bundu a vytáhnout nůž. Ten měl přiložit obsluhujícímu muži na krk a pod pohrůžkou ublížení se dožadoval cigaret,“ popsala mluvčí Policie ČR Veronika Čermáková.

Čerpadlář útočníka odstrčil. Ten si tak pro cigarety sáhl do regálu sám a odešel.

Policisté se ihned pustili do pátrání po lupičovi, nasadili do něj několik hlídek včetně psa Haska. Ten nezaváhal. Na benzince zachytil pachovou stopu a policisty zavedl až do Lidické ulice – přímo k pachateli.

Předměty, které u sebe měl lupič z vlašimské benzinky.Zdroj: Policie ČR

„Muž u sebe při zadržení měl krabičku cigaret i kuchyňský nůž s třinácticentimetrovým ostřím,“ sdělila mluvčí a poznamenala, ze muž byl zjevně pod vlivem alkoholu, což potvrdila i dechová zkouška. Ukázala hodnotu přes dvě promile.

Státní zástupce lupiče poslal do vazby, kde bude čekat na soud. Hrozí mu dva až deset let vězení.