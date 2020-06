Na transakce upozornil Český rozhlas s tím, že exhejtman, který si nyní odpykává sedmiletý trest odnětí svobody za korupční manipulace se zakázkami uložený v takzvané první větve kauzy (a druhá větev nyní čeká na jednání odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze), se za 4,9 milionu korun zbavil sedmi nemovitostí či majetkových podílů na nich. Podle hodnocení realitních makléřů je prodal pod cenou.

Domy, jež Rath prodal svým blízkým, se tak zřejmě ocitly mimo nebezpečí, že by o ně rodina mohla přijít v souvislosti s projednáváním druhé větve „jeho“ kauzy. Krajský soud sice v prvoinstančním rozhodnutí nevyhověl návrhu státního zástupce Jiřího Pražáka, aby mu byl zabaven veškerý majetek, avšak tato varianta by teoreticky stále mohla být ve hře u vrchního soudu při projednávání odvolání. Vyměřil mu nicméně, zatím rovněž nepravomocně, vysoký peněžitý trest, kvůli jehož uhrazení v případě potvrzení vrchním soudem by se nemovitosti mohly stát předmětem exekuce.

Nyní část Rathova nemovitého vlastnictví změnila držitele. Uvězněný exhejtman počátkem roku využil toho, že soudy uvolnily takzvané plomby, jež nakládání s majetkem omezovaly od zajištění na počátku vyšetřování v roce 2012. Formou prodeje převedl domy na svou partnerku a syny. Radiožurnál přinesl vyjádření expertů na realitní trh, podle nichž byly ceny ve srovnání se skutečnou hodnotou nemovitostí výrazně nižší.

Rathův advokát Roman Jelínek nicméně uvedl, že cílem transakcí nebylo „vyvést“ majetek z dosahu soudů (propadnutí majetku podle něj ostatně ani nikdy nepřicházelo v úvahu), nýbrž získávat prostředky na uhrazení peněžitého trestu. Upozornil dále, že klientovi další nemovitý majetek ještě zbývá. To mimochodem vešlo ve známost v souvislosti s nedávným vypršením termínu uhrazení druhé pětimilionové splátky peněžitého trestu pravomocně vyměřeného v rámci první větve.

Rath požádal o prominutí nesplacené poloviny tohoto trestu, protože hotové peníze nemá k dispozici – navzdory prodejům – a jako alternativu navrhl Krajskému soudu v Praze exekuční prodej podílu na domě, který vlastní společně s bratrem. O dalším postupu má soud teprve rozhodovat.

Pravdou však je, že pokud by odvolací sát následně potvrdil vysoký peněžitý trest určený krajským soudem v rámci druhé větve případu, mohla by být situace jiná. Nemovitý majetek by na uhrazení už stačit nemusel.