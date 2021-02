K případu došlo první lednový čtvrtek. Od té doby se policistům pachatele, kterého zachytily kamery v prodejně, nepodařilo vypátrat. Žádají proto veřejnost o spolupráci.

Policisté pátrají po muži podezřelém z toho, že si odnesl z obchodu čtečku kódů.Zdroj: Policie ČR

"Pátráme po muži ve věku od 38 do 48 let věku. Je vysoký zhruba 180 centimetrů a štíhlé postavy. Na hlavě má krátce střižené tmavě hnědé vlasy s výraznými kouty. V obličeji má propadlé tváře. Oblečen je v tmavě modré nebo černé bundě se stojacím límečkem, který na záznamu používá evidentně místo roušky. Bunda má v horní části zad, v oblasti ramen a svrchní části paží reflexní žlutozelené prvky. Jedná se nejspíše o pracovní oděv. Na nohou má šedivé montérkové kalhoty s černými obdélníky v přední části kalhot. Obut je do tmavých bot," dodala mluvčí.

Jakékoliv poznatky k osobě podezřelého muže přijmou policisté na telefonním čísle 974 871 700 nebo na 735 785 558. Využít lze i linku tísňového volání 158.