Neznámý zloděj vybrakoval na nádraží automat s občerstvením

Hodilo se všechno, co se dalo sebrat. A pak buď sníst, nebo utratit. Zda to zloděj udělal z hladu, nebo byly jeho pohnutky jiné, však policisté zatím nevědí. Dosud se není koho zeptat. Pátrají po neznámém pachateli, který v pondělí časně ráno vnikl do vestibulu vlakového nádraží v Benešově. Tam se zaměřil na prodejní automat s potravinami, informovala ve středu policejní mluvčí Veronika Čermáková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň