Upozorňuje, že plot nezajistí, aby věci byly v bezpečí, a současně připomíná, že zloděje neodradí ani fakt, že v případě dopadení hrozí za krádež spáchanou v době nouzového stavu uložení trestu s vyšší sazbou.

Na Praze-západ zase prozatím neznámého zloděje zlákal nosič kol na autě. I když osobní vůz značky Seat stojící na parkovišti u silnice číslo 116 nedaleko Mníšku pod Brdy (ve směru jízdy na Řevnice) zůstal bez dozoru jen málo přes hodinku, pachateli to stačilo k tomu, aby nosič dvou kol značky Thule odmontoval z tažného zařízení – a odnesl včetně tabulky registrační značky.

Policisté nicméně věří, že by jim při pátrání mohly pomoci postřehy všímavého svědka, pokud si někdo 22. dubna v čase od 16.00 do 17.15 všiml čehokoli podezřelého, co by mohlo s případem souviset, informovala Jana Šteinerová z kladenské policie.

„Poznatky, jež by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který nosič kol z vozidla odcizil, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na bezplatnou linku 158,“ vyzývá policistka veřejnost.

Jak si své kolo bezpečně zajistit?



- Při odstavení jízdního kola na ulici použijete vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (stojan, zábradlí, sloup…)



- Zabezpečení jízdního kola pomocí zabezpečovacího systému je třeba využít i při ukládání kola do sklepní kóje a na balkon



- Jste-li ve skupině dalších cyklistů, je přednost fyzické přítomnosti další osoby u odstavených kol



- Pokud ukládáte jízdní kolo do společných prostor domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří do objektu, ale i do společných prostor, kde jsou kola uskladněna – a i zde využijte bezpečnostní stojan nebo systém



- Ani na vlastních pozemcích neponechávejte kola volně odložená; i zde je nutnost svá jízdní kola ochraňovat, a to opět využitím bezpečnostního systému nebo uložením do prostor pod bezpečnostním zámkem



Zdroj: Policie ČR