Scénář je vždycky stejný. Zloději jsou velmi rychlí a organizovaní. Nepomáhá ani alarm napojený na bezpečnostní službu, kamerové systémy a nebo hlídací psi. "Tady se již nejedná o běžnou majetkovou trestní činnost, nýbrž o organizovaný zločin," stojí v dopise.

Celkem 45 vykradených domů, to není jen majetková újma v řádech miliónů korun a zdevastované domy. To je 45 příběhů rodin, kterým někdo narušil bezpečí, napadl místo, kde mají mít jistotu, zázemí, jejich domovy. Rodin, kterým po útoku zůstává kromě vykradeného domu naprostá beznaděj. Lidé se podle dopisu bojí vracet domů nebo poslat své děti samotné ze školy.

"Nechceme ani myslet na to, co by se stalo, pokud by takto organizované zločince při činu někdo překvapil. Třeba to dítě, vracející se ze školy. Bojíme se domovy opustit, byť na krátkou chvíli. My ve Velkých Popovicích ty pocity již bohužel známe, protože minulý týden byla takto napadena rodina, žijící v naši bezprostřední blízkosti," píší autoři dopisu Jiří Randák a Luboš Papcún za spolek Nové Habří.

Vyšlete signál

"Pane policejní prezidente, co mají dělat lidé v této zemi, aby ochránili svůj majetek a blízké? Dát výpověď v zaměstnání, udělat si zbrojní průkaz a věřit, že jejich přítomnost v domě zloděje odradí? My, občané, nabízíme a poskytujeme maximální součinnost, sledujeme výzvy policie, jsme ostražití a hlídáme si lokalitu, kde žijeme, hlásíme policii podezřelé osoby, ale evidentně to nestačí," stěžují si.

"Žádáme Vás proto, abyste svojí autoritou zasáhl a nařídil okamžitá opatření. Žádáme jak opatření preventivní (posílení policejních hlídek v ohrožených lokalitách, jejich preventivní jízdy, obhlídky lokalit a objektů), tak o opatření, která povedou k tomu, že policie tuto organizovanou skupinu vypátrá, pachatele dopadne a vyšle tím jasný signál zločincům, ale i lidem, kteří zde žijí," vyzývají.

Policejní prezident Jan Švejdar nebere celou záležitost na lehkou váhu. "Pan prezident se s celou záležitostí seznámil a přijal příslušná opatření. Patřičné složky policie se věcí intenzivně zabývají, kvůli probíhajícímu vyšetřování ale samozřejmě nemůžeme informovat detailněji," řekla Pražskému deníku mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.