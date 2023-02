Pachatelé nejčastěji použili nůž. Loni to bylo v 11 případech. Následovala střelná zbraň, vesměs držená legálně, přičemž jedna, v případě tragédie v rodině v rodině v Měšicích, zabila hned tři oběti a pak usmrtila i samotného pachatele.

V rámci prošetřování devíti dokonaných vražd a devíti vražedných pokusů řešili středočeští kriminalisté i po jednom případu, v nichž figurovaly sekera a nůžky.

Pokus o vraždu se odehrál v Brandýse na zastávce pár minut před půlnocí

Právě kauzu s nůžkami začal ve čtvrtek 2. února projednávat Krajský soud v Praze. Jako obžalovaného eskorta přivedla čtyřiatřicetiletého Tomáše H., který je od léta ve vazební věznici. V noci z 30. na 31. srpna 2022 ho u autobusové zastávky na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem zadržela hlídka městská policie, původně vyjíždějící řešit oznámení, že se kdosi s nůžkami v ruce dobývá do kasina. Tam už nikoho nezastihla, ale před lékárnou se nedalo přehlédnout ošetřování mladého muže s ošklivým zraněním na krku. Na zemi ležely zakrvácené nůžky.

Zaútočil na dva lidi

Bodl ho támhleten, ukázala strážníkům svědkyně na muže pohybujícího se opodál. Hlídka podezřelého zadržela a následně předala Policii ČR. Její mluvčí Vlasta Suchánková později informovala, že pachatel vyzbrojený nůžkami zaútočil na dva lidi. Jednomu mladému muži se podařilo uhnout, druhý utrpěl zranění na krku, s nímž musel být převezen do nemocnice a následně operován. Mluvčí také již na sklonku srpna potvrdila, že v případu figuroval alkohol.

Trestní senát Lukáše Barneta, který se u krajského soudu případem zabývá, nemá jednoduchou práci. Okolnosti činu ani další souvislosti včetně pohnutek, jež k útoku vedly, nedokážou upřesnit obžalovaný ani o šest let mladší poškozený. Oba připouštějí, že předtím popíjeli. Každý jinde a s jinými lidmi. Jejich cesty se pak střetly právě na Masarykově náměstí. Jeden i druhý uvádějí, že si na samotný incident nepamatují.

Obžalovanému hrozí roky vězení

Co se tam odehrálo a jak ke konfliktu došlo, by tak měly pomoci objasnit kamerové záběry a výpovědi lidí, kteří viděli alespoň část dění. Mimo jiné kamarádů napadeného, kteří ho před půlnocí doprovázeli k autobusu. Někteří z předvolaných svědků se však ve čtvrtek do jednací síně nedostavili. Další poslali omluvu.

Vazebně stíhaný Tomáš H. čelí obžalobě pro pokus o vraždu spojený s útokem na nejméně dvě osoby, za což trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody v trvání 15 až 20 let, a z výtržnictví.