Zvolený postup umožňuje získat rentu

Projednání trestného činu: ne; možnost získání výsluh: ano. To jsou nové informace, jež se v poslední době objevily v médiích v souvislosti s touto kauzou, která má nakročeno k tomu, aby se nestala pouze jednorázovou kaňkou na pověsti středočeské policie i celého policejního sboru – a vlastně i justičního systému. Nedošlo totiž na očekávané informace o přísném potrestání, které by občanům ukázaly, že přišla doba, kdy alkohol za volantem neprojde nikomu; padni komu padni.

Šedesát tisíc korun, které Krejčí v listopadu poslal na konto pomoci obětem trestných činů, mělo pomoci k tomu, že státní zastupitelství v listopadu jeho stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podmíněně zastavilo. Podle informací serveru iDnes stanovil státní zástupce Jakub Grmela z Krajského státního zastupitelství v Praze zkušební dobu v trvání 30 měsíců: 2,5 roku.

Na další souvislosti upozornil v pátek web Seznam Zprávy: Krejčímu podle něj zůstává zachován nárok na výsluhy, a to ve výši kolem 35 tisíc korun měsíčně. Uvádí, že tuhle možnost ponechává ustanovení služebního zákona, podle něhož byl Krejčí propuštěn – přičemž v té souvislosti hovoří o mezeře v paragrafech. Možnosti požádat o rentu by provinilého policistu podle Seznamu spolehlivě zbavila varianta, kdy by byl ponechán mimo službu až do uzavření případu soudem nebo státním zastupitelstvím. V takovém případě by však ředitel Kučera čelil obrovskému tlaku v souvislosti s tím, že nekoná, Krejčímu nedal padáka a ponechává ho doma s polovinou platu.

Taková vyjádření ze strany médií i některých politiků bylo ostatně možno zaznamenat už ve chvíli, kdy v létě čekal na podklady k řešení případu od generální inspekce. Na tyto výtky reagoval slibem, že opatření v rámci své personální pravomoci přijme ihned, jakmile od inspekce obdrží usnesení o zahájení trestního stíhání. Co tehdy řekl Deníku, také pak skutečně udělal.

Skandál. Náměstek středočeské policie řídil opilý

Nyní zaznívají výhrady pro změnu vůči zvolenému postupu. Prostřednictvím Seznamu se ohrazuje například předseda Odborové organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství Policie ČR Plzeň Alexander Burda, jenž současně hovoří o evidentní chybě v zákoně. „Kdyby si krajský náměstek žádost o propuštění napsal sám, výsluhu nedostane. Zatímco když ho jeho nadřízený vyhodil, ta na ni má nárok?“ cituje web jeho vyjádření. Že nárok opravdu má, potvrzuje ministerstvo vnitra. Sám Krejčí se však v SMS zprávě zaslané Seznamu vyjádřil jinak: „Žádný nárok na výsluhy, žádné mi nebyly přiznány.“ Především však zdůrazňuje, že „už chce mít klid“. Jeho vyjádření lze rozumět tak, že zřejmě on sám neudělal – minimálně prozatím – krok, který je pro výplaty výsluh nezbytný: podání žádosti.

Opakovaně přes dvě promile

Kariéra i život se Krejčímu zásadně změnily před devíti měsíci. Podle informací Deníku hlídka vysoce postaveného policejního funkcionáře s hodností plukovníka zastavila na 18. kilometru dálnice D8 náhodou: když se její členové 29. dubna 2021 v osm večer už vraceli z hlídkové činnosti na služebnu dálničního oddělení v Nové Vsi, nezdál se jim styl jízdy jednoho z aut, a tak se rozhodli vše prověřit. Krejčí, který jel domů z porady na policejním prezidiu, seděl za volantem služebního kodiaqu v civilním provedení. Ukázal odznak kriminalisty, což však nezabránilo dechové zkoušce. Při opakovaných testech nadýchal 2,29 a 2,39 promile; následný odběr krve na pražské Bulovce odhalil o půl druhé hodiny později 2,09 promile. Řidičský průkaz mu hlídka zadržela na místě.

Po podvečerním ukončení porady v Praze se středočeský náměstek ještě zdržel na rozlučce s náměstkem policejního prezidenta pro kriminální policii Pavlem Krákorou odcházejícím do civilu, kde se pilo. Následně generální inspekce prověřovala, kdo se této oslavy účastnil (jakož i další okolnosti). Nyní je v policejních kruzích možné neoficiálně zaslechnout, i že účast na této loňské rozlučce možná mohla přispět k nyní ohlašovanému rozhodnutí Jana Švejdara o odchodu z funkce policejního prezidenta.

Za alkohol za volantem i do vězení

Jak vliv alkoholu omezuje schopnosti řídit, policejní preventistky poměrně často zdůrazňují. Stejně jako upozorňují na sankce, které za to hrozí. Do hranice jednoho promile je postihem pokuta ve správním řízení od dvou a půl tisíce korun do dvaceti tisíc, zákaz řízení na 6–12 měsíců a v případě hodnoty nad 0,3 promile ještě sedm trestných bodů. V praxi se může stát, že s hladinou pod 0,3 promile provinilec vyvázne bez pokuty (existuje ostatně řada zemí, kde jezdit s méně než půl promile je legální; na Britských ostrovech je to dokonce dokonce 0,8 promile).

Policejnímu exnáměstkovi, který za volantem nadýchal, hrozí až rok ve vězení

Nad jedno promile už se jedná o trestný čin řešený soudem. Vedle pokuty od 25 do 50 tisíc a zákazu řízení až na 10 let může být ve hře i trest odnětí svobody až do tří let – jak podmíněný se stanovením zkušební doby, tak i natvrdo s nástupem rovnou do vězení; sedm trestných bodů je samozřejmost. Případné odmítnutí dechové zkoušky se těm hodně napitým vyplatí, protože jim umožní vyhnout se přísnějším sankcím: trestá se pokutou v rozpětí 25–50 tisíc plus sedmi body.

Nehody pod vlivem alkoholu ve Středočeském kraji v roce 2021.Zdroj: Jan Tulach, náměstek ředitele středočeské policie pro vnější službu

Na internetu lze však najít řadu specializovaných služeb zaměřených na to, jak se provinilce s použitím různých právnických kliček snažit z problému „vysekat“ s co nejmenší újmou. Slibují zaměření na možné důkazové vady, procesní chyby, zkušenosti se zastupováním před správními orgány i soudy – či v případě naměřené vyšší hladiny alkoholu důraz na individuální posouzení stavu vylučujícího způsobilost k řízení motorového vozidla. Poměrně „oblíbené“ jsou také argumenty s využitím institutu krajní nouze.