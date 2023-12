Na Vánoce zaměstnal policisty zloděj, který vlezl do budovy střední školy v Mostě. Ačkoli pak tvrdil, že chtěl dát do školních tříd mýdla jako dárečky, o Ježíška nešlo.

Vloupání, zloději. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

34letý muž z Benešova se do školy vloupal kolem šesté hodiny ráno. Nejprve měl poškodit panty u okna na toalety, kam vlezl. Poté rozbil skleněnou výplň okna do kabinetu a ten prohledal. V kabinetu pak poškodil dveře na chodbu školy a dále do třídy. Tady jeho výprava skončila, zadržela jej tu policejní hlídka, kterou přivolal zaměstnanec školy.

"Následnou lustrací osoby podezřelého bylo zjištěno, že má za sebou bohatou kriminální minulost a odseděl si několik let ve vězení. Údajně chtěl na sebe upozornit, protože se pohádal se svojí přítelkyní. V batohu měl také několik mýdel, které chtěl prý dát do školních tříd jako dárečky," informoval policejní mluvčí Václav Krieger.

Muž je podezřelý z krádeže ve stadiu pokusu, v případě uznání viny u soudu mu hrozí až tři roky za mřížemi.