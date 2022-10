„Počkal, až žena bude sama, strhl ji a pod pohrůžkou použití nože ji znásilnil,“ potvrdila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

FOTO: Ze zemědělských strojů mizely navigace. Zloděj už čeká ve vazbě na soud

Poté, co se muž uspokojil z místa utekl. Jenže už krátce po činu, už druhý den ve středu ráno, ho dopadli policisté a obvinili z trestného činu. Za to mladíkovi hrozí kvůli použití zbraně až deset let za mřížemi.