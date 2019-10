Středočeské souvislosti má celostátní pátrání po nebezpečném muži, které v pátek 25. října vyhlásila pražská policie. Hledá se pacient uprchlý z Bohnic, který pochází z Berounska – a pohybovat by se mohl v autě se středočeskou registrační značkou.

Osmatřicetiletý muž utekl z nemocnice v Praze 8, kde byl hospitalizován nedobrovolně, uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. „Hledaný trpí bipolární afektivní poruchou, je velmi agresivní a mohl by být nebezpečný sobě i svému okolí,“ konstatoval. Upřesnil dále, že kriminalisté v rámci prošetřování případu zjistili, že by Antonín C. mohl jezdit modrou Škodou Octavia se značkou 4SA 5399. Což mimochodem znamená, že vyskytovat se může kdekoli.