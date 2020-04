Mezi dopadenými podezřelými jsou však i ti, kteří mají na svědomí letošní vloupačky. Jako jeden z posledních případů připomněla mluvčí vloupání do rodinného domu, k němuž došlo v Černošicích před třemi týdny - 9. dubna.

Zloději se tehdy vloupali do rodinného domu, v němž spali majitelé – a poté, co je vzbudil hluk, zavolali na linku 158. Policejní hlídka následně zadržela dva muže z Moldávie ve věku 23 a 24 let. Obviněni jsou z pokusu o krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci ve spolupachatelství. Trestní řízení stále běží – a platí, že v případě odsouzení dotyčným hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let; zvýšená sazba reagující na to, že čin byl spáchán v době vyhlášeného nouzového stavu.

Vedle Moldavanů policie podezřívá z vloupaček také občany Polska a Ukrajiny – nicméně cizinci jsou v menšině. „Pachateli byli v převážné většině občané České republiky,“ konstatovala Suchánková.

Podzimní a zimní nárůst skutků

V souvislosti s pátráním po pachatelích vloupání budí již několik měsíců enormní zájem, zda jsou kriminalisté na stopě takzvanému jesenickému gangu: možné skupiny zlodějů dobře ovládajících své řemeslo, vybavených vedle zkušeností také nadprůměrnou zdatností. Takové informace se alespoň objevovaly loni během podzimu a zimy, kdy se počet vloupání do rodinných domů v okolí Prahy pomnožil. Zvláště v regionu jihovýchodně od Prahy – třeba v oblasti Jesenice a okolí.

Vzhledem k počtu případů vytvořila středočeská policie speciální vyšetřovací tým, který se zabýval jak jednotlivými případy, tak možnými souvislostmi mezi nimi.

Podle slov mluvčí Suchánkové, která nyní upřesnila dřívější vyjádření představitelů středočeské policie včetně krajského ředitele Václava Kučery, tým detektivů analyzoval časy a dny spáchání skutků, způsoby vloupání, zájem pachatelů o peníze, cennosti, spotřební předměty – ale došlo i na rozbory zajištěných stop a dalších důkazů.

Pachatelů se zatím nelze zeptat

Šlo o sérii, kterou měl na svědomí jeden „gang“, nebo nešlo? Policie v souvislosti s loňskými vloupačkami kolem Prahy připouští „určité vychýlení kriminality“ – nicméně nyní se oficiálně nepřiklání ani k dřívějším vlastním vyjádřením o sérii vloupání s obdobnými prvky, ani k pozdějším slovům, třeba těch ředitele Kučery z února, že detailní zkoumání všech podrobností vzájemné souvislosti případů nepotvrdilo ani v těch případech, kde se zprvu zdály zřejmé.

„Kriminalisté se zabývali i tím, do jaké míry jsou si jednotlivé případy „podobné“ a zda v nich nelze spatřovat sériovost, tedy že by je mohl spáchat jeden pachatel či skupina pachatelů. Reálnost takové verze mohou však potvrdit, či vyvrátit až v případě objasnění skutků, tedy zadržení pachatele či pachatelů a důkazními prostředky,“ uvedla ve středu Suchánková. Nepřímo tak potvrdila dřívější informace Deníku, že mezi objasněnými skutky nejsou takové, které by mohly být řazeny k možné „jesenické“ sérii.

Škoda dosáhla 28 milionů korun

Vloupání do rodinných domů v okolí Prahy se začala množit od počátku loňského září. Do konce roku policisté zaevidovali 63 případů na Praze-venkov: Jih (nejbližší okolí hlavního města dělí policie na tři územní odbory), tři desítky na Berounsku, 11 na Praze-venkov: Východ a osm na Praze-venkov: Západ, uvedla ve středu Suchánková. „Z celkového počtu 123 případů bylo 108 deliktů dokonaných, 15 ve fázi pokusu. Způsobená škoda pak byla stanovena na 28 milionů korun,“ shrnula celkovou bilanci.

Vloupání do domů ubývá. Ne ale pořád



- vývoj vloupání o rodinných domů ve Středočeském kraji vykazuje celkově klesající trend



- v roce 2019 bylo registrováno ve Středočeském kraji celkem 791 těchto vloupání, což proti roku 2013, kdy byl registrován největší počet, 1406, představuje pokles o 43,7 procenta



- statisticky sledovaný meziroční vývoj nebyl vyrovnaný. Mezi jednotlivými roky sledovaného období docházelo střídavě k poklesu a nárůstu registrovaných vloupání



- obdobně je tomu i v posledních dvou srovnatelných obdobích, kdy mezi roky 2017 a 2018 došlo k poklesu o 21,7 procenta – a naopak mezi roky 2018 a 2019 došlo opět k nárůstu o 19 procent



Zdroj: Policie ČR