„Mladík se 5. dubna nevrátil z dovolenky zpět do výchovného ústavu. Pohřešovaný by se mohl pohybovat na Táborsku nebo Benešovsku,“ připomněla nyní policistka Hana Kroftová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.