„Muže, který střílel po osobním vozidle a následně i cisterně s pohonnými hmotami, středočeští kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu a z obecného ohrožení,“ informovala ve čtvrtek krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

S dodatkem, že v případě uznání viny v souladu s aktuální právní kvalifikací by u soudu mohl být ve hře trest v sazbě od 15 do 20 let – a případně i trest výjimečný. To by v daném případě zřejmě představovalo pobyt za mřížemi v rozpětí mezi 20 a 30 roky.

Původně ve středu uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová, že v Písku byl dopoledne zadržen 35letý držitel zbrojního průkazu z Prahy, a to v souvislosti se střelbou, k níž došlo krátce před sedmou ranní na silnici u obce Krsice na Písecku. „Řidič automobilu značky BMW použil střelnou zbraň na posádku jedoucí ve vozidle Škoda,“ konstatovala Krausová.

Středočeská mluvčí Suchánková ve čtvrtek upřesnila, že na Škodu Kodiaq měl podezřelý střílet již u obce Zalužany – tedy těsně před hranicí kraje, ale ještě ve středních Čechách. Případ tedy patří středočeské kriminálce, jež trestní stíhání zahájila uprostřed noci na čtvrtek. Jihočeši však nadále spolupracují – ve čtvrtek potápěči z tamější zásahové jednotky prohledávali v Písku řeku Otavu. Pátrali po zbrani, kterou údajný střelec v okamžiku zadržení neměl u sebe.

„Při vyšetřování případu kriminalisté zjistili, že muž nestřílel jenom po osobním vozidle, ale na území Jihočeského kraje zasáhl několika výstřely ještě další vozidlo, a to nákladní cisternu převážející pohonné hmoty. „Výstřely naštěstí zasáhly pouze vrchní plášť cisterny,“ doplnila Suchánková. S tím, že k obvinění z pokusu o vraždu nejméně dvou osob, týkajícího se střelby na Kodiaq, při němž jen šťastnou náhodou nebyl nikdo zraněn, přibylo v souvislosti se zasažením cisterny ještě obvinění z obecného ohrožení.

Muž s čistým trestním rejstříkem

Muž s dosud čistým trestním rejstříkem, který podle dostupných informací také před svým zadržením střílel v Písku nedaleko kostela Nejsvětější Trojice, by měl podle mínění policejních detektivů putovat do vazby; aby se nevyhýbal trestnímu stíhání – a případně trestnou činnost neopakoval. Rozhodovat o jejím uvalení bude příbramský okresní soud.

Kriminalisté nevylučují, že střelec mohl zasáhnout i další auto. Obracejí se proto s žádostí o spolupráci na veřejnost. „Pokud někdo 15. ledna mezi pátou a desátou hodinou zaznamenal mezi Prahou a Pískem střelbu na vozidlo, nebo má poškozené vozidlo od střelné zbraně, ať své informace sdělí policistům na lince 158,“ vyzývá Suchánková.