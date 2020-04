Kriminalitou na Benešovsku nouzový stav moc nezahýbal

Přestože se v době vládou vyhlášeného nouzového stavu venku pohybuje méně lidí a jezdí také méně aut, žádný podstatný vliv na majetkové kriminální činy to na Benešovsku nemělo. „Od začátku letošního března do středy 8. dubna řešili policisté v rámci územního odboru Benešov čtyři vloupání do rodinných domů,“ potvrdila benešovská policejní mluvčí Veronika Čermáková.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay