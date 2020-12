Měl ale za to, že peníze všechno spraví – a policisté ho nechají odjet.

„Nejdříve nabízel tisíc korun, když však zjistil, že u sebe má pouze šest set, snažil se nabídnout alespoň tuto sumu se slovy, že kdyby měl více, tak by jim více peněz určitě dal,“ uvedla mluvčí. Dotyčný si však rozhodně nepomohl – a jestliže dával najevo netrpělivost s tím, že nemá čas čekat na pětiminutové intervaly mezi jednotlivými „dechovkami“ (jak se na místě vyjádřil jeden ze zasahujících policistů), ani nic neuspěchal. Naopak: byl zadržen a převezen na policejní služebnu.

Zdroj: Youtube

„O den později bylo zahájeno trestní stíhání muže jako obviněného z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a zločinu podplácení,“ připomněla Schneeweissová vývoj událostí. S tím, že v případě odsouzení mu hrozí peněžitý trest (a šest stokorun by to asi nespravilo), zákaz činnosti i pobyt ve vězení na jeden rok až šest let.