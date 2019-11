Stíhací jízda odstartovala ve vesnici Strašín u Říčan, kde policejní radar zaznamenal, že tmavý Volkswagen Passat jede rychlostí překračující o více než 30 km/h povolený limit v obci.

„Hlídka se ihned vydala za rychle jedoucím vozem, aby jej pomocí zvláštního výstražného zařízení zastavila a provedla jeho kontrolu. Řidič na signály k zastavení nereagoval, začal zrychlovat a nebezpečně předjíždět ostatní vozidla,“ konstatoval Chalupa.

Úprk před blikajícími majáky označil za „zběsilou jízdou“, kdy řidič snažící se zmizet přes Mukařov a Babice ohrozil nejen auta jedoucí v protisměru, ale i autobus na zastávce a několik chodců. „Nerespektoval zákaz vjezdu motorových vozidel a hnal se vysokou rychlostí i po lesní cestě. V těsném závěsu mu byl stále služební vůz dopravních policistů,“ přiblížil Chalupa vývoj událostí.

Lesní cesta však znamenala konečnou poté, co průjezd zatarasila improvizovaná závora v podobě spadlého stromu. Ani pak to však řidič nechtěl zabalit a přiznat si, že prohrál. „Pokusil se policistům utéct, vyskočil z vozidla a prchal hlouběji do lesa. Na slovní výzvy k zastavení nereagoval, pokračoval v útěku – a zastavil se až na opakovaný varovný výstřel,“ uvedl Chalupa s tím, že teprve pak se podařilo dotyčného zadržet.

Následně se potvrdil předpoklad, že takto divoce muž neujížděl jen proto, aby se vyhnul postihu za překročení dovolené rychlosti. Ukázalo se, že má vyslovený zákaz řízení – a navíc figuruje i v databázi hledaných osob a je na něj vydán příkaz k zatčení.

„Pětatřicetiletý řidič je podezřelý ze spáchání několika dopravních přestupků a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ poznamenal Chalupa, jaké hříchy dotyčnému nově přibyly v souvislosti s honičkou na Říčansku.