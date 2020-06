A situace se vyvinula tak, že krajští kriminalisté vyšetřují pokus vraždy, konstatovala v pondělí mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Po hádce skončil jeden z mužů s bodným poraněním v nemocnici,“ konstatovala. Spor rodinných příslušníků totiž ukončilo napadení. Útok vrcholící bodnutím nožem.

„Podle všeho došlo mezi dvěma muži ve věku 31 a 38 let nejprve k hádce, která ale vygradovala tím, že starší z mužů zaútočil na 31letého nožem a způsobil mu vážné zranění v oblasti hrudníku,“ přiblížila Suchánková dosavadní poznatky o incidentu. S dodatkem, že zranění masivně krvácelo – a smrtelný následek se podařilo odvrátit jen díky včasné lékařské pomoci. „I přes vážnost zranění si sám pobodaný muž přivolal pomoc prostřednictvím linky 158,“ připomněla Suchánková. Pak upadl do bezvědomí.

Podezřelého zadrželi policisté přímo v bytě, kde k incidentu došlo. V případě, že jeho vinu uzná soud, hrozí mu trest odnětí svobody od 10 do 18 let, připomněla policejní mluvčí. „Od začátku roku tak řeší středočeští kriminalisté již devátý případ vraždy – šest ve stadiu pokusu a tři vraždy dokonané,“ nahlédla Suchánková do statistik.