Podle místostarosty přišla kameninová socha město na milion korun. Do parku Villaniho vedle domova pro seniory se artefakt dostal asi rok po vzniku relaxačního místa vedle kostela sv. Mikuláše na Karlova, v roce 2009. Nyní sochu o hmotnosti několika set kilogramů čeká cesta do sochařského ateliéru a oprava. „Odbor investic kontaktuje sochaře, kteří se zabývají také restaurováním soch,“ dodal místostarosta.

Miloslav Chlupáč



Narodil se v roce 1920 v Benešově. Jeho otec byl klasický filolog a slavista a vyučoval na tamním gymnáziu, matka byla členkou místní pobočky Alliance française.



V roce 1939 začal studovat medicínu v Praze, po uzavření vysokých škol se vyučil kamenosochařem v kamenickém závodě v Kralupech nad Vltavou a v pražské kamenosochařské dílně Otakara Velínského. V roce 1948 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Josefa Wagnera. V roce 1968 se stal předsedou Bloku tvůrčích skupin.



Od 70. do 80. let 20. století nesměl vystavovat. Živil se jako topič, od konce 70. let mohl pracovat jako restaurátor. Od roku 1986 vyučoval na letních sochařských akademiích v Salcburku a Wadgassenu. Ve svém ateliéru v Kobylisích pracoval až do své smrti v roce 2008.



Jeho sochy stojí například v Klagenfurtu, Oggelshausenu, Grenoblu, Ciudad de México, Salcburku, Brně či Praze a dvě také v Benešově.