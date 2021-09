Pokud se pachatele podaří vypátrat a usvědčit, soud by ho mohl poslat za mříže až na dva roky.

Policisté, kteří pátrají po kolech i po zloději, žádají o pomoc veřejnost. „Pokud jste si všimli podezřelé osoby nebo víte, kde by se odcizená kola mohla nacházet, kontaktujte, prosím, policisty na lince tísňového volání 158 – nebo přímo jesenické obvodní oddělení na telefonním čísle 974 882 770,“ vybízí Schneeweissová.

„V době od večerních 19 hodin dne 20. září do 7.30 dne 21. září vnikl na soukromý pozemek v ulici Slavíkova. Tam dosud nezjištěným způsobem poškodil nosič na kola v hodnotě devíti tisíc korun upevněný na osobním vozidle. Z něj následně odcizil dvě jízdní kola,“ upřesnila, za jakých okolností zloděj svou kořist získal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.