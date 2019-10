Od Krajského soudu v Praze, který případ řešil v první instanci (a o Rathově vině byl přesvědčen ještě v podstatně větším rozsahu než soud vrchní) už dostal Rath předvolání k nástupu za mříže.

Ačkoli se někdejší hejtman, jenž od počátku trvá na své nevině, hodlá dál bránit u Nejvyššího soudu ČR (a počítá s tím, že dál bude nejspíš následovat i soud ústavní – a zřejmě i Evropský soud pro lidská práva), mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání nemá odkladný účinek. Jeho podání tedy nástup za mříže neovlivní.

To Rath komentoval do kamer a mikrofonů už na hostivickém náměstí v červnu: prohlásil, že do vězení skutečně nastoupí; snahy o vyhýbání se trestu prý od něj nelze očekávat. Nebude se prý snažit hledat kličky mezi paragrafy ani se vymlouvat na smyšlené zdravotní komplikace, když se cítí zdráv – či se snad dokonce skrývat.

Méně zatím bylo zatím slyšet nyní, kdy už lze v očekávání nástupu trhat listy kalendáře. Rathův advokát Adam Černý pouze serveru iRozhlas.cz potvrdil, že klient skutečně výzvu k nástupu do výkonu trestu dostal. Bez dalších komentářů; bez upřesnění termínu i místa. Sám Rath řekl televizi Nova, že nastoupit má v pondělí.

V souvislosti s tím, kam odsouzené z kauzy spojované s Rathovým jménem – tresty odnětí svobody si má odpykat celkem šest osob, z nichž nejpozorněji jsou sledováni právě Rath a manželé Kottovi – lze povolat k nástupu za mříže, mluvčí soudu Hana Černá Deníku obecně řekla, že umístění do konkrétní věznice se nedá předvídat podle nějakých konkrétních pravidel.

Systém není nastaven tak, že by hrály rozhodující roli například spádovost podle umístění soudu nařizujícího nástup či třeba podle bydliště odsouzeného. „Neplatí, že by Krajský soud v Praze zpravidla rozhodoval o nástupu do výkonu trestu do nějaké konkrétní věznice,“ řekla Černá Deníku. Nelze také vyloučit následné přesuny uvězněných osob, které by se už odehrávaly v režii vězeňské služby.

Jen spekulovat lze prozatím také o možnosti, že by Ratha opět k soudu vodila vězeňská eskorta v poutech, jako tomu bylo po zahájení prvního procesu v srpnu 2013, kdy po zatčení 14. května předchozího roku (šlo tehdy o známou scénu se sedmi miliony korun v krabici na víno) Rath ještě pobýval ve vazbě; ostatně stejně jako Kottovi. Bylo by to to možné, protože středočeský krajský soud nyní projednává takzvanou druhou větev kauzy krajských zakázek.

Je však otázka, zda se Rath řízení, jež má termíny s přestávkami naplánované až do 20. prosince, bude chtít účastnit. Na rozdíl od řady ostatních obžalovaných, kteří většinou hned z kraje požádali o konání hlavního líčení bez své osobní přítomnosti, pouze za účasti obhájců, sice pilně docházel – před měsícem se však neobjevil. Jeho advokát Černý, uplatňující již několikátou námitku podjatosti, tehdy Deníku a České televizi řekl, že klient už v jednací síni pověděl vše, co bylo třeba.