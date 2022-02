Alespoň kriminalistům totiž přišlo zvláštní, že auto Aleše Katovského, který byl obětí Orlických vrahů, po nějakém čase prokazatelně řídí Ivan Roubal. "Pochybuju, že jeden vrah dá do bazaru auto a náhodou tam přijde jiný vrah, koupí zrovna tohle auto a odjede s ním do Německa," popsal v dokumentu Polosvět bývalá kriminalista a náměstek ředitele GIBS Dušan Brunclík.

Ale i Ivan Roubal se dočkal své televizní podoby, na sklonku roku 2021 představila televize Nova na své streamovací službě Voyo minisérii Případ Roubal. Tutulní postavu hraje známý Hynek Čermák, kriminalistu, který po něm jde David Švehlík.

Obsáhle se Roubalovi věnoval spisovatel a scénárista Viktorín Šulc v krimi seriálu, který na stránkách Deníku vycházel v roce 2007: Ivan Roubal (narozen 1951) maturoval v 19 letech. Později vystřídal profese jako zootechnik nebo vlakový průvodčí. Jako 40letý začal dráhu soukromého zemědělce. Poslední Roubalova adresa na svobodě byla Stroupežnického ulice na pražském Smíchově. Přechodným bydlištěm se stala zemědělská usedlost Pohádka v klatovském okrese.

Ve spisovém materiálu sehraje Pohádka zlověstnou roli, ne nepodobnou domu Normana Batese ve slavném Hitchcockově hororu Psycho.

„Roubal vlastnil zemědělskou usedlost, kam přijížděly osoby, které byly později ohlášeny jako pohřešované,“ stojí v jedné obžalobě. „Je nepochybné, že před svým zmizením byly tyto osoby buď v Pohádce, nebo tam s Roubalem odjely. K obviněnému měly finanční vztah, a to zejména ten, že jim Roubal dlužil peníze. Lze se tedy právem domnívat, že je Roubal vylákal za účelem vrácení peněz do Pohádky, kde je usmrtil neznámým způsobem. Jejich těla nebyla nikdy nalezena, bezprostředně po zmizení těchto osob měl Roubal v moci jejich majetek.“

„Na co si nelze sáhnout, to ani neexistuje.“ Tak zní autentická Roubalova slova, vlastně krédo jeho krvavé pouti, slogan jeho – chtělo by se říct – geniálního zabijáckého know-how. Není mrtvola, není důkaz…

Tenhle záměr dlouho vycházel a neumožňoval přetavit houstnoucí podezření v obvinění. Ale každý génius má svou slabůstku. Roubal se nerad zbavoval i relativně bezcenných věcí z majetku obětí. Lakota? Neopatrnost? Příliš sebedůvěry? Možná všechno dohromady. Každopádně Roubalova touha schraňovat se mu stala osudnou.

Podle verze několika žalob se Ivan Roubal dopustil od prosince 1991 do března 1994 sedmi vražd. Odsouzen k doživotnímu vězení byl za pět, sám nedoznal ani jednu.

O způsobu, jakým Roubal vraždil a jak se choval, vypovídá případ Josefa Suchánka z Prahy. Ten zatoužil spatřit Roubalovu Pohádku na vlastní oči. Před řadou známých se zmínil, jak se na výlet s kamarádem Ivanem těší. Podle svědků Roubal skutečně 26. května 1993 do Suchánkova vinohradského bytu přišel.

Dál popisuje celý případ na stránkách Deníku Viktorín Šulc: Od toho dne důchodce zmizel. Krátce na to došlo k vykradení jeho bytu, staříkovo tělo se našlo až 3. října 1993 v právě vypouštěném Horusickém rybníku na Táborsku. Vzhledem k pokročilé hnilobě těla nešlo určit způsob ani příčinu smrti. Usilovným pátráním kriminalisté zjistili, že v období 27. až 31. května 1993 vybrala třikrát peníze ze Suchánkovy vkladní knížky osoba, prokazující se občanským průkazem na jméno Ivan Roubal.

Z důchodcova bytu zmizela řada věcí, mimo jiné televizor, který byl později nalezen u matky Roubalovy družky. Jak se říká, s jídlem roste chuť, ale nemělo by se mlaskat… Roubalovy nerozborné „pohádky“ o osudu některých lidí dostávají první trhliny… Co víc – Roubal vraždí dál – a dělá chyby!

V dubnu 1994 byl Roubal zatčen. Soudní proces měl řadu peripetií. Dokonce se Roubal ocintul na pár minut na svobodě. To když soudce zapomněl prodloužit vazbu a Roubal musel být 30. září 1997 z vazební věznice propuštěn. Chybu napravili policisté, kteří Roubala ještě před vraty věznice a za účasti televizních kamer zatkli pro podezření z jiné trestné činnosti – vyhrožování smrtí svědkům, příslušníkům vězeňské služby i státnímu zástupci.

Definitivně byl odsouzen v roce 2000 na doživotí za pět vražd. O patnáct let později, 29. června 2015 Ivan Roubal ve svých 64 letech umřel v karvinské věznici.

Případ Roubal



V roce 1991 si Roubal pronajal u Čachrova usedlost s názvem Pohádka. Seznámil se zde s Františkem Heppnerem. V prosinci 1991 Heppner se svou přítelkyní zmizel. Roubal jejich zmizení odůvodnil jejich odjezdem do Německa. Roubal začal používat jejich auto. Navíc jednomu ze svých synů měl údajně říci, že oba lidi zabil a nechal sežrat prasaty. Syn to však u soudu popřel. Jelikož nebyla nalezena těla, soud Robala zprostil viny



26. července 1992 zmizel taxikář Vladimír Strnad. Naposledy byl viděn s Roubalem, oba odjížděli z Prahy. Těla se Roubal zbavil tak, že jej odvezl do Zákup a hodil do septiku domu v Božíkově, od něhož měl klíče, protože ho pomáhal stavět. Tělo oběti bylo nalezeno 25. května 1993 v tak pokročilém stadiu rozkladu, že nebylo možné zjistit příčinu úmrtí.



10. prosince 1992 zmizel prodavač bižuterie Václav Horký. Po jeho zmizení začal Roubal používat Horkého vozidlo a pokusil se prodat jeho dům.



26. května 1993 se Roubal seznámil přes inzerát s Josefem Suchánkem. Toho zabil a tělo vhodil do Horusického rybníka u Veselí nad Lužnicí. Poté byl vykraden jeho byt. Tělo se našlo 3. října téhož roku při vypouštění rybníka.



12. listopadu 1993 byl ve svém bytě ve Vratimovské ulici v pražských Letňanech nalezen mrtvý Václav Dlouhý, který se živil prodejem pornofilmů. Byl svázán do kozelce a kolem krku měl utaženou smyčku. Byt byl opět vykraden. Roubal se později hájil tím, že Dlouhý se uškrtil sám při sadomasochistických praktikách.



8. března 1994 Roubal přišel do kanceláře autopůjčovny v Praze na Vinohradech, kde spoutal majitele firmy Petra Kudrnu, Petera Magdolena a taxikáře Jiřího Semeráda. Všechny svázal do kozelce a nohy jim přivázal kolem krku. Kancelář poté vykradl a zmizel. Kudrna a Magdolen se vahou vlastních nohou uškrtili, Semerádovi se podařilo ze spoutání vyprostit a zavolat policii.