„Přestože u sebe neměl žádný balíček, vylákal z ní pod touto záminkou tisícikorunu. Řekl si ale o částku podstatně vyšší, v řádech desítek tisíc,“ uvedla benešovská policejní mluvčí Veronika Čermáková.

Muž se však s nízkou částkou nespokojil a opakováním báchorky vymámil ze seniorky ještě platební kartu. Mezitím předstíral telefonát s jejím synem. Z domu pak i s lupem zmizel. Odjel autem bílé nebo stříbrné barvy s registrační značkou začínající písmeny AK.

Podvodník byl podle seniorky vysoký zhruba 180 centimetrů, zřejmě bílé pleti, velmi silné postavy s velkým dominantním břichem. Mluvil česky bez přízvuku. Oblečen byl do tmavé mikiny s nápisem a černých tepláků pod kolena. Měl také čepici a černou roušku. Na rukou měl modré gumové rukavice.

Policisté proto vyzývají veřejnost, aby jakékoliv informace k podezřelému muži nebo vozidlu, sdělila sázavským policistům na obvodním oddělení nebo na telefonní čísla 974 871 730 či 602 261 532.

„Vyzýváme občany, především seniory, aby nebyli důvěřiví, neznámým lidem nedávali žádné peníze ani platební kartu a v žádném případě je nepouštěli na svůj pozemek ani do svého domova,“ apeluje policejní mluvčí s tím, že na venkově je sice běžnou zvyklostí, že lidé nechávají vrata nebo vstupní branky odemčené nebo otevřené a to samé platí i o vstupu do domů, ale tento zvyk by měli raději změnit.