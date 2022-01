Co se vlastně onu páteční noc na okraji Benešova stalo? Po vzájemných neshodách došel jeden z bezdomovců do squatu toho druhého, který se nacházel v objektu vedle už nefunkční benzinové pumpy a jeho ubikaci zapálil. Následně utekl do azylového domu stojícího u hlavní brány do kasáren v Táborské ulici.

Do Táborských kasáren se bezdomovci vracejí jako bumerang. Jeden objekt zapálili

„Muž si to s tím druhým chtěl vyřídit a přitom poškodil fasádu azylového domu a také rozbil dveře a dvě okna,“ popsal velitel strážníků Radek Stulík s tím, že zatím nebyla vyčíslena škoda, kterou muži městu způsobili.

Strážníci celý incident začali řešit jako přestupek. Ten se ale stále více začal „podobat“ trestnému činu, proto spis podstoupili policii, mohlo by se totiž jednat také o poškozování cizí věci, případně i o žhářství. Trestným činem je podle českého práva i takzvaný squatting, tedy obsazování opuštěných nebo neobývaných pozemků a budov, které squatter nevlastní, nemá v nájmu a nemá ani zákonné povolení k jejich užívání. V tomto případě by se mohlo jednat o neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Bývalou geodézii město zabezpečí před bezdomovci. Uvažuje o školní družině

Požár v prostoru Táborských kasáren způsobený bezdomovci nebyl rozhodně první. Dříve ale hořelo kvůli nedbalosti, kdy si lidé bez domova v chladných měsících přitápěli otevřeným ohněm rozdělaným přímo na podlaze obývané místnosti. Po jednom takovém větším požáru, kdy vzplál takzvaný tescobarák na terénní vlně oddělující prostor s hlavní kasárenskou budovou. Tím bezdomovci na čas přišli o své zázemí. Rychle ale kolonizovali další území a zabydleli zděné objekty prostoru kasáren. Objektů je v areálu s rozlohou kolem 25 hektarů stále dost.