Poznáte ho? Policie vytvořila podobiznu muže, kterého před 19 lety vrah rozřezal

/FOTO/ Uplynulo téměř 19 let od chvíle, kde byly u silnice u Radošovic na Benešovsku nalezeny části lidského těla. Stalo se tak 13. prosince 2004. V krátkém sledu následovaly ještě dva stejně hrůzné nálezy. Případ zůstává dodnes nevyřešen. Policie nedopadla vraha, který svou oběť rozřezal na kusy - a neznámá zůstává i totožnost zavražděného muže. To však by se mohlo nyní změnit.

Možná podoba muže neznámé totožnosti. | Foto: Policie ČR