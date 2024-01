/FOTO/ Kriminalisté spolu se zásahovou jednotkou zadrželi na Benešovsku muže, který vyráběl a prodával pervitin. Nyní muži, který už byl za výrobu a distribuci drogy v minulosti odsouzen, hrozí až deset let vězení.

Policisté zadrželi na Benešovsku muže, který vyráběl i prodával pervitin. | Foto: Policie ČR

Devětatřicetiletý muž měl podle kriminalistů od poloviny loňského roku až do 2. ledna, tedy do doby zadržení, vyrábět pervitin přímo u sebe doma v jedné z vesnic na Benešovsku. Při posledním varu drogy ho ale čekala pro něj velmi nemilá návštěva. „Přímo po uvaření drogy si pro něj přišli kriminalisté, a to s kolegy ze zásahové jednotky. Při tomto posledním varu vyrobil 50 gramů látky metamfetamin,“ uvedla mluvčí policie Barbora Schneeweissová.

Policisté pak při domovní prohlídce nalezli léky, které zadržený k výrobě drogy používal, dále nalezli kompletní varnu a marihuanu, kterou si pro vlastní potřebu pěstoval. „Za období půl roku realizoval nejméně dvanáct varů metamfetaminu. Drogu následně prodával svým klientům a sám jí i užíval,“ doplnila mluvčí.

Muž je nyní obviněný z pokračujícího zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a hrozí mu velmi dlouhý pobyt ve vězení. To i z toho důvodu, že před soudem poměrně nedávno za stejnou věc už stál a byl za ní pravomocně odsouzen.

„Uložené podmínky si ale asi dostatečně nevážil a v trestné činnosti pokračoval dál. Nyní mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody, a to i proto, že byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech pravomocně odsouzen,“ potvrdila Barbora Schneeweissová.