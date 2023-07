/VIDEO/ Do nepříjemné situace se dostala osmačtyřicetiletá žena na Benešovsku. Na internetu ji oslovil muž, který tvrdil, že je ve válečném zajetí a potřebuje pomoc. Postupně žena přišla o statisíce. Když jí došlo, že se stala obětí internetového podvodu, obrátila se na benešovské policisty. Ti nyní věc vyšetřují a pachateli hrozí roky vězení. Případ bohužel není ojedinělý.

Vše začalo na konci června, kdy byla na žena sociální síti oslovena neznámým mužem, který jí tvrdil, že je lékař z Texasu, již několik let pracuje pro OSN a nyní působí v Jemenu. Začali si pravidelně dopisovat. Příběh, se kterým údajný lékař přicházel, se ale postupně změnil a nakonec působil jako scénář akčního filmu.

„Lékař se ženě svěřil, že je v zajetí ve věznici v Turecku. Přesvědčil ji, aby za něj zaplatila poplatky za pojištění jeho odjezdu přes Turecko do Prahy, kam za ní přiletí a peníze jí vrátí. Dále jí uvedl, že má třináctiletého syna, a proto se chce z války dostat,“ přiblížila mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Pak žena začala komunikovat s další osobou, údajným generálem z Jemenu, kterému měla peníze zaslat. Celkem ve dvou platbách odeslala přes 300 tisíc korun. „Poté se podvodník ozval ještě jednou, kdy pod záminkou zajetí v Turecku požadoval další zaslání peněz, na to už podvedená žena nereagovala a celou věc oznámila na linku policejní služebně,“ doplnila mluvčí s tím, že policisté případ vyšetřují. „Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za což pachateli hrozí, v případě dopadení, až pětiletý trest odnětí svobody,“ dodala.

Podvod válečného reportéra i Keanu Reevese

Internetové podvody řeší policisté nejen ve Středočeském kraji často. Upozorňují proto opakovaně, že podvodníci mají své legendy a postupy stále propracovanější, a je proto nutná obezřetnost. Případy, kdy podvodníci oslovují ženy na internetu s tím, že jsou lékaři, vojáci či reportéři ve válečné zóně, a postupně z nich vymámí peníze, patří mezi obvyklé legendy. Dobře je zná třeba, žena z Kladenska, která loni začala komunikovat s údajným válečným reportérem a pod vidinou společného života mu postupně poslala téměř milion korun.

Smyšlenky podvodníků se ale nemusí točit pouze kolem anonymních osob. V červnu policisté na Praze-východ řešili případ, kdy měl ženu z Brandýsa nad Labem okrást samotný Keanu Reeves. Podvodník, který vystupoval pod jménem oblíbeného kanadského herce, velmi rafinovaným způsobem z ženy vymámil peníze, které ani neměla. Přesvědčil ji, aby si kvůli němu půjčovala.

Policisté radí, jak nenaletět podvodníkům

* dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

* dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

* protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

* pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

* bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

* předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

* své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

* po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání, …



DŮLEŽITÉ!

* neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky

* nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání

Zdroj: Policie ČR