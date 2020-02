Řada skutků, které policie klasifikuje jako trestné činy spáchané na zvířatech, se odehrává doslova i za humny. Na Benešovsku byl v minulých letech výrazný případ týrání koní chovatelem z Jankova. Ten zvířatům nedával jíst, a když úřady zakročily a 80 vyhublých koní začaly v roce 2017 odebírat, zachoval se muž po svém.

Koním z jankovské kauzy se daří lépe a lépe. | Foto: FB SOS pomoc pro koně z Jankova

Žalobkyně to popsala u soudu výstižně: „V rozbahněném prostoru jezdil bezhlavě autem, riskantně a bezohledně a za použití klaksonu najížděl do koní a tím mohlo dojít k jejich splašení a zranění lidí.“ Za to mu okresní soud loni v červnu vyměřil tři roky vězení s tříletou zkušební dobou. Krajský soud, kam se odvolal, mu pak trest ještě zpřísnil o zákaz řízení na jeden rok.