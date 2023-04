Pořekadlo „pachatel se vrací na místo činu“ beze zbytku potvrdil devětadvacetiletý recidivista, který se v uplynulých měsících zaměřil pekárnu v Benešově. A to opakovaně. Kradl tu peníze i jídlo. Nyní mu hrozí vězení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ ČTK

Podle kriminalistů má mít muž na svědomí čtyři případy vloupání a krádeže na území Benešova. Tři z nich se přitom podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové odehrály už ke konci roku 2022, konkrétně na konci listopadu a prosince, poslední letos v polovině ledna.

V prvním případě se v té době neznámý pachatel násilím vloupal do pekárny v Benešově. „Poškodil dveře, uvnitř odcizil finanční hotovost ve výši několika desítek tisíc korun a různé pochutiny, které mu přišly pod ruku. Jednalo se o bonboniéry a limonády,“ připomněla mluvčí.

Jen o týden později došlo k dalšímu vloupání do prodejny pekárny, tentokrát do mobilního stánku s pečivem v ulici Čechova. Zde pachatel způsobil škodu ve výši 11 tisíc korun na poškozených dveřích, dovnitř se mu ale dostat nepodařilo.

A právě do prodejny pekárny, kterou „navštívil" již v listopadu, se muž rozhodl vrátit znovu - a to dokonce ještě dvakrát. „I v tomto případě za použití násilí vniknul dovnitř a odcizil bonboniéry, limonády a čokolády. Způsobil tak škodu ve výši 11 tisíc korun na poškození a odcizených věcech. Do stejné prodejny přišel ještě po třetí. To už ale nevyšlo, jak si představoval, do prodejny se mu totiž nepodařilo dostat,“ poznamenala Schneeweissová.

Je ve vazební věznici, hrozí mu vězení

Benešovským kriminalistům se podařilo zajistit potřebné důkazní materiály včetně kamerových záznamů. Z nich je podle informací policie patrné, že se těchto čtyř vloupání dopustil devětadvacetiletý muž, kterého již policisté zadrželi a obvinili z trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

V současné době je muž, který již má několik záznamů v rejstříku trestů a to převážně za majetkovou trestnou činnost, ve vazební věznici. „Policisté podali podnět státnímu zástupci k návrhu vzetí obviněného do vazby. Soud následně při vazebním zasedání o vazbě rozhodl, a to především z důvodu, aby obviněný v trestné činnosti nepokračoval,“ upozornila mluvčí a doplnila, že muži hrozí v případě prokázání viny hrozí až dvouleté vězení.