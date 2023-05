/VIDEO/ Vloupání do řeznictví řeší nyní policisté v Benešově. Pátrají po dvou podezřelých mužích, které přímo v obchodě zachytily bezpečnostní kamery. Pachatelům hrozí vězní.

Zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Mluvčí policie Barbora Schneeweissová uvedla, že k vloupání do prodejny v Benešově došlo 30. dubna v 7:20 hodin. „Dva zatím neznámí muži násilím překonali vstupní dveře do řeznictví, kde se asi dvě minuty pohybovali. Jeden z mužů šel za pokladní pult a ze tří kas odcizil několik tisíc korun. Druhý se po prostorách pohyboval, ale do připravené igelitové tašky si žádné zboží ani peníze nakonec nepřidal,“ popsala.

Zdroj: Youtube

Benešovští policisté po obou podezřelých mužích pátrají. V této souvislosti zveřejnili i záběry z bezpečnostních kamer. „Poznáváte je nebo máte jakékoliv informace či poznatky, které by policistům pomohly s objasněním případu? Pokud ano, ozvěte se prosím na linku 158 nebo přímo policistům Obvodního oddělení Benešov na telefonní číslo 974 871 700,“ doplnila mluvčí.

Pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

