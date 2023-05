Kradl, ničil, vyhrožoval lidem: recidivista může jít až na pět let do vězení

Porušování domovní svobody, krádež, vyhrožování, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru a poškození cizí věci. To vše má mít podle benešovských policistů na svědomí třiatřicetiletý muž, který je nyní ve vazbě. Hrozí mu až pět let vězení.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK