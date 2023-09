Jednašedesátiletý muž z Benešova se nemohl smířit s rozchodem s partnerkou. Začal jí vydírat, pronásledovat a dělat jí různé naschvály. Nebylo to však poprvé. Stejně se choval i po rozchodu s předchozí partnerkou před několika lety. Tehdy za to dostal podmínku, nyní mu hrozí i čtyři roky vězení.

Soud, rozsudek. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Těžké chvíle zažívala šestapadesátiletá žena po rozchodu s parterem. Muž jí jí pravidelně pronásledoval do místa bydliště, zaměstnání, na nákup, k autu. Prostě všude, kde věděl, že se poškozená běžně pohybuje a tam na ní čekal. To byl však jen začátek. Mužova agresivita se stupňovala. Došlo na urážky, nadávky a vyhrožování, že jí zničí. A jak informovala mluvčí policie Barbora Schneeweissová, ani to ale bohužel nebylo vše.

„Ve čtyřech případech v úmyslu zesílit a stupňovat své výhružky a zastrašování poškozené ohrozil i její živnost, kterou žena vykonávala. Na dveře a do prostor její kanceláře vstříknul silně zapáchající chemickou látku. Tímto zcela znemožnil výkon činnosti poškozené, jelikož po zásahu látkou bylo nutné vyměnit nejen dveře, ale i podlahy a veškeré vybavení, protože intenzivního zápachu se nedalo zbavit jiným způsobem. Žena musela nakonec kancelář opustit,“ popsala mluvčí.

Policistům však muž neunikl a nyní je ve vazbě. Kriminalistům z Benešova se podařilo proti němu nashromáždit mnoho důkazů: výhružných zpráv, e-mailů, nechyběly ale ani takové, na kterých je muž při pronásledování nebo i při ničení kanceláře přímo vidět. „Policisté muže obvinili ze spáchání přečinu nebezpečné pronásledování, přečinu vydírání a poškození cizí věci. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému až čtyři roky odnětí svobody,“ potvrdila Barbora Schneeweissová.