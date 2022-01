Policisté věří, že by s pátráním mohli pohnout díky pomoci všímavých svědků poté, co zveřejnili záběry z kamerového systému. Jsou na nich muži, o nichž policisté předpokládají, že by jim k případu měli co říci: právě v době, kdy se krádeži došlo, se v obchodě pohybovali. „K popisu prvního lze uvést, že se jedná o mladšího muže se středně dlouhými černými vlasy. Oblečen byl do černé bundy s kapucí, tmavých kalhot s šedých tenisek s bílými tkaničkami. Druhý muž má taktéž středně dlouhé černé vlasy, vousy a oblečen byl do žluté reflexní bundy a černé mikiny a kalhot; dále měl ještě ledvinku červené barvy a šedé sportovní boty,“ shrnula Schneeweissová známé poznatky.